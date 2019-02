Morning Glory : le gros coup de vieux d’Emmanuel Macron

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 février : Emmanuel Macron met un bon coup de vieux aux élus de l’Outre-mer, Julien Denormandie est si proche de Macron qu’il l’imite, le retour de Gilbert Collard, Laurent Wauquiez a une conception particulière du « Tour de France » et le lapsus du jour rentre direct dans le top 5 des plus gros lapsus de l’année.