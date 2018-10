Morning Glory : le gros lapsus de Brune Poirson sur l’augmentation du prix du diesel

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 30 octobre : on a trouvé les 3% d’électeurs qui votent pour Nicolas Dupont-Aignan, Brune Poirson fait un gros lapsus sur les raisons de l’augmentation du prix du diesel, Xavier Bertrand tient bien son rôle d’homme politique qui ne fait pas de politique et Philippe de Villiers l’assure : on ne le "baise pas comme ça".