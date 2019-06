Morning Glory : gros malaise pour Jean-Michel Blanquer sur France inter

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 17 juin : Ségolène Royal assure qu’elle ne dit JAMAIS pour qui elle vote (alors qu’on a cent preuves du contraire), Laurent Delahousse pose des questions incompréhensibles, on a senti le malaise du ministre de l'Éducation, fraîchement arrivé sur France Inter au moment d’une chronique sur la grogne des profs et François Bayrou répond au sujet de philo du bac.