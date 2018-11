Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 27 novembre : la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, devrait se souvenir que la radio est filmée et, 20 ans après, il y a toujours des parlementaires pour qui c'est compliqué de dire "madame LA ministre".