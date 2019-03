Morning Glory : le gros tacle, l’air de rien, d’Olivier Faure sur Christophe Castaner

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 18 mars : on sent que Christophe Castaner est ailleurs ces temps-ci, on a une petite idée de l’avis de Marine Le Pen sur Raphaël Glucksmann, le chef du PS Olivier Faure n’est pas fadasse, il est fourbasse, Ségolène Royale parle de l’égo… des AUTRES (au lieu de s’occuper du sien), on parle des propos hallucinants de l’abbé de La Morandais et on termine avec la manifestation pour le climat de dimanche 17 mars.