Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 29 janvier : on s’est cru en 2010, voire en 2007 avec un casting old school dans les matinales ce matin, Jean-Pierre Chevènement met le feu et Jean-Marie Le Pen a tourné une nouvelle vidéo depuis sa maison de retraite.