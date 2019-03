Morning Glory : la grosse gamelle des LREM en pleine photo de famille

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 27 mars : mention spéciale à Stéphane Séjourné qui a bien, mais alors bien galéré à présenter la liste LREM pour les européennes, on prend des leçons avec celui-qui-est-trop-intelligent-pour-être-compris-Gilles-Legendre, on fait un tour dans le 19e siècle avec Richard Ferrand et enfin on a adoré le plan com’ d’Ismaël Emelien qui consiste à ne plus rien dire du tout dès qu’on lui parle de l’Elysée.