Morning Glory: grosse gêne sur BFMTV après le grand n’importe quoi de Ségolène Royal

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 janvier : on souhaite une bien belle année à Cnews, les premiers éléments de langage sont déjà sortis et ils sont évolutifs cette année, c’est leur petite nouveauté et un gros moment d’embarras sur BFMTV lors de l’interview d’une Ségolène Royal visiblement pas au niveau. On est le 4 janvier et les premiers éléments de langage signés LREM sont arrivés ! Nouveauté 2021 : ils sont désormais évolutifs, ce qui permet de ne pas trop se mouiller, dans une certaine limite. Pour expliquer la lenteur de la vaccination, on a donc entendu qu’il ne s’agissait pas d’un sprint, mais d’un « marathon ». Sauf que personne ne commence jamais un marathon en marchant, ou pire à reculons. On a aussi entendu dire que le gouvernement allait accélérer la vaccination sur le territoire… bientôt. Sans plus d’explications. Et après s’être donné pour objectif d’avoir vacciné 1 million de Français d’ici fin janvier, on est désormais plutôt sur une tendance « fin février ». Evolutifs on vous disait. Sur BFMTV, un grand grand moment d’embarras au cours de l’interview de Ségolène Royal par Apolline de Malherbe quand la journaliste a réalisé que la personne qu’elle avait en face d’elle n’était pas du tout au niveau. En voulant critiquer une décision du gouvernement, Ségolène Royal a complètement perdu pied et enchaîné des propos incohérents. Patience et politesse absolues d’Apolline de Malherbe qui a tenté de l’aider à remettre ses idées dans le bon sens et même à lui expliquer ce qu’elle aurait déjà dû savoir.