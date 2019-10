Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 21 octobre : on a essayé de comprendre le Brexit mais avec Amélie de Montchalin, c’est mission impossible, Eric Zemmour a fait fuir tous les invités de Znews, Rachida Dati était en mode rafale sur Europe 1 et on a eu un petit doute sur Benjamin Griveaux, il serait pas en campagne ?

En savoir plus sur Yann Barthes