Morning Glory : grosse semaine sur les bandeaux des chaînes d'info

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 1er octobre : on cherche des politiques qui ne sont PAS candidats à l’élection présidentielle ; Bruno Le Maire prend des gants pour nous annoncer une mauvaise nouvelle ; Nicolas Dupont Aignan croit toujours avoir une carrure présidentiable ; les chaînes d’infos rivalisent d’inspiration pour leurs bandeaux ; la méthode « Castex » et le discours d’un François Bayrou en pleine digestion.