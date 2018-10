Morning Glory : les grosses lacunes d’Aurore Bergé

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 5 octobre : le discours d’Emmanuel Macron pour les 60 ans de la Ve République, Aurore Berger est loin d’être aussi « experte » sur l’audiovisuel qu’elle le prétend, la ministre du Travail était particulièrement guillerette ce matin, Lydia Guirous peste contre Emmanuel Macron aux Antilles – et oublie visiblement le comportement de son chef Laurent Wauquiez – et Mireille Mathieu ennuie fortement le journaliste culture de CNEWS.