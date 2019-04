Morning Glory : heureusement qu'Aurore Bergé vient au secours de Nathalie Loiseau

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 30 avril : Edouard Philippe a enfin précisé les annonces d’Emmanuel Macron ce mardi, mais en fait on a vite compris que ça nous aiderait pas à voir y voir plus clair ; la candidate Nathalie Loiseau continue d’enchaîner les conneries, mais heureusement Aurore Bergé est là pour la soutenir