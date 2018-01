Morning Glory : Hidalgo ne sait toujours pas que la radio, c’est filmé

Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio… Et aujourd’hui, c’est un Morning Glory un peu spécial puisqu’il est entièrement dédié à Anne Hidalgo. La Maire de Paris était en effet l’invitée de France Bleu. Et alors que les auditeurs posent leurs questions, Anne Hidalgo multiplient les réactions. Et oui, on est en 2018, et la maire de Paris semble encore ignorer que les émissions de radio sont désormais filmées… Il faut dire qu'Anne Hidalgo qui venait de vanter la qualité des transports à Paris, se heurte aux auditeurs qui ne sont pas vraiment du même avis...