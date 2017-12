Morning Glory : Les hommes ont perdu 1 cm de pénis

Laurent Macabiès décrypte pour vous les matinales radio. Le Morning Glory est sponsorisé par l’info du jour. En 64 ans, les hommes ont perdu 1 cm de pénis. Et François Bayrou était l’invité de LCP hier soir. François Bayrou, qu’on appelle dans le milieu : « LE COURAGE ». Pour répondre à la question sur sa carrière politique, il va faire une réponse en toute modestie. Ça fait 15 ans que Nadal et Federer sont à la tête du tennis mondial. Quand on vous dit que Bayrou ne doute de rien, vous nous croyez ? Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 8 décembre 2017 – Partie 2