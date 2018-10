Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 9 octobre : BFMTV est beaucoup trop fier de son nouveau plateau, les LREM désertent les matinales – remaniement oblige – Christine Boutin est de retour sur LCI et Muriel Pénicaud a un gros, gros manque de second degré.