Morning Glory : ici, on vote pour le candidat de la vérité

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 7 avril : la pause du gouvernement, juste les secondes qu’il faut de Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, la consigne de vote de l’équipe de Quotidien et du temps d’antenne pour tout le monde.