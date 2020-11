En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 16 novembre : pour être candidat, il suffit de parler comme un enfant de 4 ans, les journalistes sont toujours drogués à la présidentielle et Jean-Luc Mélenchon suggère aux policiers de changer de métier.