Morning Glory : il est pas un peu tôt pour voir ce genre d'images de Marine Le Pen ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 22 septembre : Bruno Le Maire a été testé positif au Coronavirus, du coup on vérifie nous-même ses derniers cas contact ; il est un peu tôt dans la campagne présidentielle pour voir Marine Le Pen dans le pré ; les bons jeux de mots des journalistes sur la crise chez les LREM ; Xavier Bertrand passe l’oral du bac avec Elizabeth Martichoux et on réalise à peine qu’il y a des cyclistes dopés sur le Tour de France.