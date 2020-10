Morning Glory: il est quand même malpoli ce Coronavirus

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 12 octobre : un Premier ministre très en forme mais pas très clair sur France Info, un François Hollande qui assure ne pas vouloir se représenter mais qui finit par trahir ses véritables intentions, une Valérie Pécresse qui cite les Tontons Flingueurs pour dégommer Audrey Pulvar, une Marine Le Pen qui fait la sourde oreille et l’incivilité et le manque de manières du coronavirus.