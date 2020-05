Morning Glory : il faudrait peut-être pas trop nous prendre pour des jambons

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 19 mai : on continue à faire le compte des ministres qui se déplacent sur les plateaux, Jacqueline A-peu-près Gourault n’arrive toujours pas à donne une info correcte, on soupçonne Alexis Corbiere d’enquêter sur les personnes qu’il croise et on pense qu’Angela Merkel n’a pas eu la traduction de ce que lui disait Emmanuel Macron.