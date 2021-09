Morning Glory : il faudrait voir à être un peu cohérent Jordan Bardella

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 22 septembre : le retour de la bise, le budget sincère de l’État, les arrangements du Rassemblement national avec les sondages et l’accroche de Sonia Mabrouk.