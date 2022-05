Morning Glory : il n’y a qu’à nous que Manuel Valls fait peur ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 10 mai : le mariage de la gauche a déjà des airs de vieux couple, une passion appelée Hubert Védrine et Manuel Valls omniprésent.