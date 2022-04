Morning Glory : il reste 6 jours aux RN pour se mettre d’accord

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 4 avril : avec les règles du temps de parole, les chaînes d’infos galèrent à inviter les candidats sur leurs antennes et, même nous, on a du mal à savoir par exemple pour qui compte le temps de parole de Robert Ménard.