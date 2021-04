Morning Glory : il y a 5 ans, Emmanuel Macron était encore tout timide, tout humble

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 avril 2021 : il y a cinq ans, Emmanuel Macron était encore un homme humble, comme pour tout bon jour férié qui se respecte, Nathalie Artaid était l’invitée des matinales politiques en ce lundi de Pâques, la répartie de Nathalie Loiseau est toujours aussi implacable (non) et on s’amuse avec le mot cacao, que si on enlève le « o » ça sonne plus du tout pareil.