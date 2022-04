Morning Glory : il y aurait-il une petite étincelle entre Salhia Brakhlia et Gérard Larcher ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce vendredi 22 avril : le coup de foudre entre Salhia Brakhlia et Gérard Larcher, la dédiabolisation du Rassemblement national à la sauce Jordan Bardella, la totale « objectivité » de Marlène Schiappa envers Emmanuel Macron et le style très particulier de Salhia Brakhlia lors de sa toute première interview en 2003.