Morning Glory: ils nous ont supprimé les meilleurs passages de Jean-Marie Le Pen !

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 décembre : une invasion de Républicains sur les chaînes d’infos ce week-end, Didier Raoult était de retour sur CNEWS et il est toujours aussi sympathique, Marine Le Pen est officiellement entrée en campagne, Marlène Schiappa épinglée pour son équipe pas franchement féminine, Emmanuel Macron saoule même les enfants de l’hôpital Necker, sur France Info on ne distingue plus l’intervieweur de l’interviewé et on a été extrêmement déçus par la dernière vidéo de Jean-Marie Le Pen. Ce week-end, on a vu Républicains partout : Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Xavier Bertrand ont squatté les médias. Pour cause, ils sont tous les trois sur la rampe de lancement pour 2022, avec chacun sa personnalité et sa finesse pour qu’on l’ait bien en tête. On ne l’avait pas vu depuis longtemps et où pouvait-il bien refaire surface si ce n’est sur CNEWS ? Didier Raoult était de nouveau l’invité de Laurence Ferrari et, a priori, sa cure hors des médias ne l’a pas rendu plus sympa. C’est désormais plus qu’officiel : Marine Le Pen est candidate à l’élection présidentielle de 2022. Elle est déjà tellement dedans qu’elle donne l’impression d’enregistrer un clip de campagne à chaque prise de parole. Enfin, on reste dans la famille Le Pen avec notre grosse déception du week-end : on a voulu regarder la dernière vidéo de Papy Facho, mais ils ont décidé de couper tous les passages intéressants.