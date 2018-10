Morning Glory : Insoumis, intouchables ET sourds

Tous les jours, Laurent Macabiès, Antoine Hanlet et Simon Laigle regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 18 octobre : contrairement à ce qu’assurait Jean-Luc Mélenchon mercredi, Quotidien n’a pas donné ses images de la perquisition de la France Insoumise à la police, ni à la justice, on savait les Insoumis intouchables, on ignorait qu’ils étaient également sourds, BFM invite un Insoumis et un policier en même temps, CNEWS réalise l’exploit de faire un plateau sur les perquisitions avec la moitié des invités qui ont eux-mêmes été perquisitionnés et Marcel Campion sombre au fond du caniveau sur LCI.