Morning Glory : les grosses références ciné de Force Ouvrière

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 1er mai : des invités qu’on ne voit que les jours fériés, on soupçonne Florian Philippot de dormir maquillé pour être prêt à tout moment et le nouveau patron de Force Ouvrière, Pascal Pavageau, assume totalement de pomper des passages de films pour ses discours. Hier, il citait le Seigneur des Anneaux, aujourd’hui il cite John Fitzgerald Kennedy, Les 500, …