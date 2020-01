Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 28 janvier : on peut être optimiste ou on peut être pessimiste comme Ségolène Royal, le Monsieur Non est toujours furax et Isabelle Balkany prend toujours BFM pour un standard téléphonique.

