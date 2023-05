Morning Glory - Mort de Tina Turner : mais que fait Jack Lang ?

Tous les jours, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory. Ce jeudi 25 mai, elle s’intéresse à la pluie d’hommages, de réactions et d’anecdotes suite à la mort de Tina Turner, aux stratégies du gouvernement pour détourner l’attention de la réforme des retraites et aux étranges similitudes entre les idées du Rassemblement national et celles des Républicains.