En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 8 juin : deux Mélenchon pour le prix d’un, Muriel Pénicaud dans la semoule, Jibé le Djeb super gainé sur France info, le covid a bon dos et des nouvelles de Kim Jong-un , le leader nord-coréen.