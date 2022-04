Morning Glory : Jean Castex à la recherche de son futur

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 19 avril 2022 : la bougeotte de Jean Castex, la stratégie des En marche pour parler de Marine Le Pen, l’avant-débat de LCI, le grand n’importe quoi du RN Sébastien Chenu et le record de Bruno Le Maire.