Morning Glory : Jean Castex a un peu trop forcé sur le café

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 6 janvier : le train Castex sur BFMTV, l’indignation de Nadine Morano, les tentatives de buzz de Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan et l’incertitude d’Éric Zemmour.