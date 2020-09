Morning Glory: Jean Castex, sans complexe

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, pour la cinquième saison de Quotidien, Laurent Macabiès regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 31 août : Jean Castex tient un peu du colibri et on adore le voir à la radio ; le Mélenchon nouveau est arrivé et il est plus calme, plus humble (non) ; le changement de méthode est à nouveau promis ; Emmanuel Macron shoote un ado avec un ballon de foot et, enfin, on se régale de l'obligation de porter un masque.