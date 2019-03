Morning Glory – Jean-François Copé n’a pas quitté la politique, c’est la politique qui l’a quitté

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 5 mars : le langage approximatif de Jean-François Patriat, la technique de Benjamin Griveaux pour esquiver les questions, Gérald Darmanin refuse de répondre aux questions, Jean-François Copé veut revenir en politique, Muriel Pénicaud squatte les locaux de RTL et Papi Facho fait le direct de BFMTV.