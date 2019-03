Morning Glory : Jean-François Coppé = PSG (dans les pires moments)

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 mars : on a réalisé que les Premiers ministres manquaient vachement d’autorité, Jean-François Copé parle de lui comme il parle du PSG, le ministre des Bisounours a sa propre définition des casseurs, on a souffert pendant l’interview d’Elisabeth Borne sur CNEWS, Bruno Le Maire est un visionnaire et Christine Boutin ne parle que de cul.