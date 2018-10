Morning Glory : Jean-Jacques Bourdin pète les plombs

Tous les jours Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 octobre : le gros slip jaune de Christine Boutin, le pari de Frédéric Mitterrand, le patron du MEDEF Pierre Gattaz n’était pas hyper réveillé, on ne sait plus si le président est celui qui parle avec plein de mots anglais à la French Tech où celui qui vante les mérites de la francophonie en Arménie et les « supers beaux studios » de BFM n’ont pas tenu deux jours. Du coup, Jean-Jacques Bourdin a pété les plombs.