Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 10 octobre : la ministre qui rend fou était chez Jean-Jacques Bourdin, Cnews devient ZNews, pour Zemmour News, François Fillon réécrit l’histoire sur la télé suisse, et Jean-Luc Mélenchon a parlé de lui, de lui et encore de lui sur LCI.

