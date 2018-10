Morning Glory : Jean-Luc Mélenchon a failli faire pleurer les journalistes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Antoine Hanlet et Simon Laigle regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 19 octobre : les nouveaux membres du gouvernement ont déjà bien enregistrés les éléments de langage de la LREM, Jean-Luc Mélenchon a failli faire pleurer les journalistes, Xavier Bertrand ne se souvient pas qu'il est un vieux briscard de la politique et maintenant on le saura : quand le gouvernement promet un truc, c'est pas bon.