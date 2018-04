Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 9 avril : la grève SNCF continue et les LREM sont solidaires des usagers, Jean-Jacques Bourdin fait appel aux auditeurs, François Bayrou fait son retour, Marine Le Pen s’accorde très bien avec du Jul et Jean-Luc Mélenchon, l’homme qui insultait les médias, était dans les médias.