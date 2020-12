En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 30 novembre : depuis ce week-end, le mot « violences policières » n’est plus tout à fait tabou chez les politiques, le premier meeting de l’élection 2022 était tenu par Jean-Luc Mélenchon et en réalité virtuelle s'il vous plaît et CNEWS invente le journalisme version 2020, pas trop difficile.