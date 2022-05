Morning Glory – Jean-Luc Mélenchon et la NUPES : beaucoup de "moi", de "je" et pas beaucoup de "nous"

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 9 mai 2022 : confusion chez les NUPES, Jean-Luc Mélenchon rassemble derrière un grand « je », l’homme aux silences plus longs que des vidéos Tik Tok sur CNEWS, le mensonge de Robert Ménard et les pépites des législatives.