Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme : le coronavirus a bon dos, Jean-Luc Mélenchon est en colère – mais un peu d’accord quand même, le coup de gueule du jour est signé Nicolas Dupont-Aignan et Marlène Schiappa s’imagine underground et subversive.