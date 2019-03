Morning Glory : Jean-Luc Mélenchon serait-il devenu sympa avec les journalistes ?

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 25 mars : en cette journée de la procrastination, on a décidé de vous garder les interviews de Marlène Schiappa, de Ségolène Royal et de Jean-Christophe Lagarde pour plus tard, mais on vous parle quand même de la franchise de Jean-Luc Mélenchon, de Valérie Pécresse qui en a gros sur la patate et de la grosse colère de Mounir Mahjoubi.