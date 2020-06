Morning Glory : Jean-Michel Blanquer veut encore croire à sa popularité

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 4 juin : les LREM et le Rassemblement national s’inspirent l’un l’autre, le meilleur moyen de ne pas avoir d’infos est encore d’écouter le compte-rendu du conseil des ministres, Jean-Michel Blanquer continue de tester sa popularité, la réponse facile d’Anne Hidalgo et un bon gros frisson de gêne signé Jean-Baptiste Lemoine, ministre du Tourisme.