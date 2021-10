Morning Glory : Jean-Pierre Elkabbach s’en est donné à cœur joie avec les homards de François de Rugy

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 18 octobre : le gros coup de pression (non) aux Anglais, du Secrétaire d’Etat chargé de l’Europe, Jean-Pierre Elkabbach se régale avec François de Rugy, le téléphone arabe de l’extrême-droite,