Morning Glory : Jordan Bardella, si jeune et déjà si sourd

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 20 mars : le RN Jordan Bardella est jeune, si jeune, et pourtant déjà si sourd (à moins que ce ne soit volontaire ?), le fou du Puy Philippe de Villiers était sur CNEWS et visiblement, il n’a jamais entendu parler du mouvement MeToo, les ministres Griveaux et Castaner feraient bien de préparer leurs cartons, le gros dérapage de la député France insoumise Leïla Chaibi et les excuses bidons de l’abbé de la Morandais après ses propos chocs sur la pédophilie dans l’Église.