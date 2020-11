En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 23 novembre : une histoire de flou qui n’a jamais été plus floue, on pense qu’Arnaud Montebourg commence à en avoir marre du miel, épidémie de fixette sur Amazon et Jordan Bardella mouché en direct sur France inter.