Morning Glory : Jordan Bardella s’inspire d’Emmanuel Macron

Au programme de ce lundi 6 mai : l’incompréhensible débat des candidats aux européennes, la « complicité » entre Gabriel Attal et l’ambassadeur chinois en France, l’interminable convoi de Xi Jinping et le modèle de Jordan Bardella.

