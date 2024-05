Morning Glory : Jordan Bardella spécialiste du sondage au doigt mouillé

Au programme du Morning Glory du mardi 21 mai, les gens racontent toujours leur vie dans les bouchons, le courant n’est pas passé entre France Télé et le service public des transports ferroviaires, Jordan Bardella fait ses propres sondages sur CNEWS et tout est littéral au Festival de Cannes.

